عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة لقاءات ثنائية مع عددٍ من رؤساء الشركات العالمية على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث خلالها الفرص المشتركة في قطاعات صناعية متقدمة تشمل الطيران، والسيارات، والأدوية، واللقاحات، والصناعات الكيميائية، إلى جانب الفرص الواعدة في قطاع التعدين السعودي.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض، أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وحوافز المملكة وممكّناتها؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، كما تم مناقشة فرص نقل المعرفة والابتكار في صناعات التقنية الحيوية واللقاحات، والسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع خطط المملكة الطموحة إلى أن تصبح مركزاً محورياً في عددٍ من الصناعات الإستراتيجية المتقدمة.