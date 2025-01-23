رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الغالية بتمديد خدمته نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة لمدة 4 سنوات.

وقال المشيطي في تصريح إلى «عكاظ»: يطيب لي ويسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بمناسبة الثقة الغالية وصدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمتي لمدة 4 سنوات.

ودعا المشيطي، الله أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمضي قُدماً لتحقيق كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في شتى المجالات في ظل توجيهات القيادة.

وعبَّر عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.