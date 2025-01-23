كشفت وزارة التجارة تنامي السجلات التجارية في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

وتضمن القطاع عددًا من الأنشطة الواعدة حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات خدمات الطعام 33%، ليصل إجمالي سجلات النشاط 25,684 سجلًا تجاريًا، وزادت سجلات الإقامة قصيرة المدى بنسبة 21%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط 26,225 سجلًا تجاريًا. فيما ارتفعت سجلات تقديم المشروبات بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى 62,510 سجلات تجارية، ونمت سجلات المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة بنسبة 10%، ليبلغ إجمالي السجلات 136,102 سجل تجاري بنهاية العام 2024.