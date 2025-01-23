تعلن شركة مراس المتحدة العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، إقامة مزاد «رواسي جدة» إلكترونيا عبر منصة السعودية للمزادات، وحضوريا يوم الأربعاء 29 / 1 / 2025 الموافق 29 / 7 / 1446هــ بقاعة قلوريا بجدة الساعة 4:00 مساء.

ويعرض المزاد 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع إستراتيجية في أهم الأحياء المميزة في مدينة جدة، ويتكون العقار الأول من أرض تجارية على شارع فلسطين بحي الشرفية بمساحة 14.472 مترا مربعا، والعقار الثاني عبارة عن مستودعين بحي المحجر بمساحة 5799.58 مترا مربعا، والعقار الثالث مستودع بحي السروات بمساحة 2500 متر مربع، أما العقار الرابع عبارة عن أرض تجارية مُقام عليها مجمع ورش حي الجوهرة بمساحة 1960.5 متر مربع، والعقار الخامس معرض سيارات بحي الجوهرة بمساحة 1200 متر مربع، والعقار السادس معرض سيارات بحي الجوهرة بمساحة 1200 متر مربع، والعقار السابع معرض سيارات بحي الجوهرة بمساحة 1200 متر مربع، والعقار الثامن عمارة تجارية سكنية بحي البلد بمساحة 353.13 متر مربع، والعقار التاسع عمارة تجارية سكنية بحي البلد بمساحة 234.81 متر مربع، والعقار العاشر عبارة عن عمارتين سكنيتين بحي المروة بمساحة 1560 مترا مربعا، والعقار الحادي عشر عمارة سكنية، وفيلا سكنية بحي الصفا بمساحة 1800 متر مربع.

وتقع الفرص العقارية على أهم الطرق الكبيرة كـطريق فلسطين، وفي أهم الأحياء مثل: حي الجوهرة، والبلد، والمحجر، والمروة، والصفا، كما تتميز بقربها من الخدمات النوعية.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة مراس المتحدة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على.0538898814