شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في جلسة برئاسة المملكة، بعنوان «السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية»، وبمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.ونوه وزير الخارجية خلال الجلسة بأهمية أن تركز أي منظمة متعددة الأطراف، على تحقيق الخير العام، وإعطاء الأولوية لذلك على المصالح الضيقة.وقال: «يمكننا العمل نحو تحقيق ما يعود بالنفع على الجميع، حيث إننا بحاجة ربما إلى إعادة الارتباط بالمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، وآمل أن يكون ذلك هو الضوء الذي يهتدي به الجميع».