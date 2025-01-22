أعلنت وزارة التجارة تنامي السجلات التجارية في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.وسجلت الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا في إجمالي عدد السجلات، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط «نشر البرمجيات» 47% وصولًا إلى 7591 سجلًّا تجاريًّا، ونمت سجلات نشاط «عرض الأفلام السينمائية»، بنسبة 44% بإجمالي 1304 سجلات تجارية. وسجل نشاط «الأمن السيبراني» نمواً بنسبة 35% وصولًا إلى 8556 سجلًّا تجاريًّا، فيما بلغت نسبة النمو في نشاط «البرمجة الحاسوبية» 27% وبلغ إجمالي سجلات النشاط 23506 سجلات تجارية.ويُعد قطاع المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وممكنًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير القدرات وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.