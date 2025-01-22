كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2024 أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة؛ ما يمثل 31% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء للسنة الثانية على التوالي.وأكد التقرير الصادر،اليوم، عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن حجم الاستثمار الجريء في المملكة للصفقات «الأقل من 100 مليون دولار» حقق نموًا بنسبة بلغت 34% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تحولًا إيجابيًا نحو دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يعزز من فرص نمو منظومة الاستثمار الجريء في المملكة إلى مراحل متقدمة.وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، إذ استحوذ القطاع على 33% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 926 مليون ريال، وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، إذ استحوذ على 18% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.