كشف وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة أنفقت أكثر من نصف إنفاق العالم في فترات كورونا. وشدد الوزير الجدعان، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان الأسواق الناشئة والصدمات ضمن قمة «دافوس» 2025، على ضرورة أن تعمل الاقتصادات الناشئة على زيادة كفاءة الاستثمار الحكومي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس أيضا على مشاركة القطاع الخاص ويرفع حصة الاستثمارات الخاصة للناتج المحلي. وذكر أن الاستثمار في كفاءة الإنفاق الحكومي يحقق عوائد ونتائج جيدة، مشجعا كل الدول على الاستثمار في كفاءة الإنفاق.وأفاد أن التعاون مع القطاع الخاص مهم جداً في تحقيق كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بأكثر من 54% خلال الفترة ما بين 2017 و2024.