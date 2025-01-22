أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دفوس 2025»، أن السعودية لم تصبح بعد عضوا في مجموعة «بريكس» ولم تتخذ قرارا نهائيا بذلك.يذكر أنه في أغسطس من عام 2023، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا إن مجموعة دول «بريكس» قررت دعوة 6 دول لعضويتها هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى 3 أيام في جنوب أفريقيا.وقبل أيام، أكد سكرتير وزارة الخارجية البرازيلية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ إدواردو سابويا أن مجموعة «بريكس» لا تهدف إلى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة؛ نظراً لأن معظم الاحتياطيات المالية للدول الأعضاء تحتفظ بالدولار. وأوضح سابويا بقوله: «لن يكون التخلي عن الدولار منطقياً، لأن دول «بريكس» تمتلك احتياطيات كبيرة من الدولار، والهدف من مناقشاتنا في «بريكس» هو تسهيل المعاملات التجارية بين دول المجموعة، ولا نهدف إلى مواجهة أي طرف».