أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية تجاوزت الأهداف المحددة في مسار ضخ استثمارات بقيمة 3.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأساسي، وهو المستوى المستهدف تحقيقه بحلول عام 2030.وقال الفالح خلال جلسة حوارية مع «بلومبيرغ» في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: «عندما وضعنا رؤية 2030 حددنا تقديراً بأنه بحلول 2030، سنضخ 3.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأساسي، ولقد تجاوزنا أهدافنا لتكوين رأس المال حتى الآن».وأشار إلى أن إبطاء الحكومة لوتيرة الإنفاق يرجع إلى رغبتها في أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً قوياً ومهماً، رغم أنه ينفذ ما يقل عن 15% إلى 20% من الاستثمارات.وكان وزير الاستثمار قد أوضح في وقت سابق، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تنطلق من المكانة التي تحتلها كواحدةٍ من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وكرائدة عالمية في قطاع الطاقة.وأضاف: «فعالية (Saudi House) التي ستصاحب مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس، ستكون فرصةً لإطلاع الزوار على رحلة التحوّل التي تعيشها المملكة، ومسيرتها الحافلة بالإنجازات، في مجالاتٍ عدة، منها الثقافة، والابتكار، والسياحة، والاستدامة، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية في المملكة».ولفت إلى أن مشاركة المملكة في هذا المنتدى تُجسد توجه المملكة إلى التفاعل الإيجابي مع دول العالم في سبيل تعزيز متانة ونمو واستدامة الاقتصاد العالمي، بمختلف قطاعاته ومجالاته.