أعلنت مبادرة البيانات المشتركة «جودي»، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت بواقع 281 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.206 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.وأظهرت البيانات زيادة مخزونات الخام السعودية 3.9 مليون برميل إلى 145.131مليون برميل في نوفمبر 2024.وأشارت إلى أن إنتاج مصافي التكرير المحلية بالسعودية وصل إلى 2.354 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر الماضي، كما زاد الحرق المباشر للخام في السعودية 20 ألف برميل يوميا في نوفمبر إلى 382 ألف برميل يوميا.