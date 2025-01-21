بحث وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي في جميع المجالات.وعقد القصبي اجتماعات ثنائية مع سفير فرنسا للاستثمارات الدولية باسكال كاجني، ورئيس «مجموعة علي بابا» جاي مايكل إيفانز، والرئيس التنفيذي لـ«أنفوسيس» ساليل باريك، ونائب رئيس «موليس أند كومباني» إريك كانتور، ورئيسة الأسواق العالمية في «باي بال» سوزان كيريري، والرئيس التنفيذي للتجارة الإلكترونية في «DHL» بابلو شيانو، وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030.