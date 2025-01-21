أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.724 مليارات ريال (ثلاثة مليارات وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال).وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.255 مليار ريال (مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليوناً) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.405 مليار ريال (مليار وأربعمائة وخمسة مليون ريال) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.036 مليار ريال (مليار وستة وثلاثون مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 28 مليون ريال (ثمانية وعشرون مليون ريال) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.