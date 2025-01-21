أعلنت 40 شركة كندية رغبتها بالاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وذلك خلال ملتقى الرعاية الصحية السعودي الكندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم، بمقره بمشاركة واسعة من المستثمرين من البلدين.وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم، أن المجلس يضطلع بدور رائد في زيادة التبادل التجاري، وتطوير الاستثمار بين البلدين، مستعرضاً مشاريع رؤية 2030 وما تقدمه المملكة من محفزات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، داعياً لإقامة شراكات نوعية في القطاع الصحي لنقل الخبرة الكندية إلى السوق السعودي، وتعظيم الفائدة من النمو المتزايد في الخدمات الصحية والطبية والمنتجات ذات الصلة.بدوره، ثمن سفير كندا بالمملكة جان لينتو الجهود الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور مجلس الأعمال المشترك، مشيراً إلى اهتمام ورغبة الشركات الصحية الكندية للاستثمار بالمملكة في ظل تطور القطاع الصحي السعودي.وشهد الملتقى استعراضاً للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتها نحو رفع مشاركة القطاع الخاص في القطاع إلى 25% بحلول عام 2030.يذكر أن المملكة وكندا تعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، خصوصاً في القطاع الصحي، في ظل النمو والتوسع الذي يشهده القطاع والمحفزات الكبيرة المقدمة للمستثمرين.