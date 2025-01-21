في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وفلسطين، اتفق رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، خلال لقائه اليوم، بسفير دولة فلسطين بالمملكة مازن غنيم، على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني.وقال الحويزي: «إن القطاع الخاص في المملكة يواكب توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني وتمكين أصحاب الأعمال الفلسطينيين من الاستثمار بالمملكة وتسويق المنتجات والصناعات الفلسطينية في الأسواق السعودية»، مؤكداً دعم الاتحاد لإقامة معارض ومؤتمرات للتسويق والتعريف بمنتجات فلسطين بمشاركة الغرف التجارية بالمملكة.من جهته، أوضح السفير الفلسطيني مازن غنيم، أن اللقاء أقر خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون التجاري السعودي الفلسطيني، من بينها ترتيب لقاءات وزيارات بين المستثمرين من البلدين، وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في المملكة وتشكيل لجان مختصة من الجانبين لإنجاز المستهدفات المأمولة.