أعلنت شركة الرياض القابضة، الرائدة في مجال التطوير العقاري والنفع العام، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة كريم رايدز، الخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة عبر تطبيق كريم متعدد الخدمات، بهدف تحسين تجربة التنقل من وإلى العديد من المراكز التي تديرها الشركة بما في ذلك الحدائق العامة، الأسواق التجارية، ووجهات أخرى رائجة في مدينة الرياض. تهدف الاتفاقية إلى تحديد أماكن مخصصة لتنزيل وتحميل الركاب في أكثر من 8 مواقع حول المدينة، مما يسهم في تسهيل التنقل من وإلى كافة وجهات شركة الرياض القابضة.

في إطار هذه الشراكة، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، المهندس عاصم السحيباني: «يسعدنا التعاون مع كريم رايدز لتقديم تجربة سلسة للزوّار أثناء تنقلهم من وإلى وجهاتنا الموزعة في أنحاء مدينة الرياض. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الحركة داخل المدينة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لأن تصبح نموذجًا عالميًا في التكامل الحضري والتنقل الذكي. نحن مؤمنون بأن هذا التعاون يعكس دور الرياض القابضة في تقديم خدمات متطورة ترتكز على توفير الراحة والرفاهية لمرتادي مراكزها، مما يساهم في تحقيق مستهدفات الشركة في تطوير منظومات اقتصادية تنقل مدينة الرياض إلى آفاق جديدة».

ومن جانبه، قال الأستاذ وائل إبراهيم، مدير عام كريم رايدز في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين: «نحن متحمسون لهذا التعاون مع شركة الرياض القابضة، لتسهيل التنقل من وإلى عدد من المواقع التي تديرها الشركة والتي يتردد عليها عدد كبير من الزوّار بشكل متكرر، دون الحاجة للقيادة أو عناء البحث عن مواقف للسيارات. وتأتي هذه الشراكة ضمن جهودنا المستمرة لتحسين تجربة التنقل اليومية لكل مستخدمي كريم رايدز، ودعم رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية. وهي تتماشى أيضاً مع مهمتنا لتبسيط حياة الناس من خلال تسهيل الوصول إلى سبل تنقل يومية موثوقة ومريحة».

من الجدير بالذكر أن نقاط الانطلاق والوصول المخصصة لكريم رايدز ستكون متاحة في الوجهات خلال الربع الأول من هذا العام، وسيتمكن العملاء من العثور عليها بسهولة من خلال التعليمات المتاحة عبر تطبيق كريم. وتؤكد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم قطاع التنقل، من خلال تسهيل تجربة التنقل اليومية لآلاف الزوار من وإلى المواقع التي تديرها شركة الرياض القابضة في مدينة الرياض.

وتعد الرياض القابضة شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وتقديم الحلول المبتكرة لمشاريع النفع العام في منطقة الرياض منذ أربعة عقود، حيث تهتم بجودة الحياة وازدهار المدن من خلال التركيز على مشاريع النفع العام والمشاريع الخدمية وتفعيل المناطق العامة، والحدائق، والخدمات اللوجستية والنقل.

أطلقت كريم خدمات النقل التشاركي في المملكة العربية السعودية عام 2013، حيث بدأت عملياتها في الرياض وجدة والدمام والظهران والخبر، قبل أن تتوسع لتصل خدماتها إلى أكثر من 80 مدينة في جميع أنحاء المملكة. للوصول إلى خدمات كريم رايدز وحجز رحلة، يُرجى تحميل تطبيق كريم (Careem) من App Store أو Google Play، أو من خلال التحميل المباشر على أجهزة الأندرويد (direct Android download).