كشفت وزارة التجارة تنامي السجلات التجارية في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 20% خلال العام الماضي 2024 مقارنة بالعام 2023.وسلطت الوزارة الضوء على أبرز الأنشطة الواعدة في القطاع التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث زادت السجلات بنسبة 30% في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه، وبلغ إجمالي سجلات النشاط 4188 سجلًا تجاريًا، وزادت السجلات بنسبة 26% في نشاط مدن التسلية ومدن الألعاب، وبلغ إجمالي سجلات النشاط 6108 سجلات.وزادت السجلات في أنشطة التسلية والترفيه الأخرى بنسبة 25%، وبلغ إجمالي سجلات النشاط 14,239 سجلًا تجاريًا، وزادت سجلات نشاط النوادي الرياضية بنسبة 18%، وبلغ إجمالي السجلات 8095 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024.ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص للقطاع الخاص لبناء وتنمية نشاطات تثري حياة شرائح المجتمع.