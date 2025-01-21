توقعت وكالة «S&P Global Ratings»، في تقرير حول القطاع المصرفي السعودي، نمو إقراض البنوك 10% خلال العام الحالي، بدعم من تزايد طلب الشركات لتمويل مشاريع رؤية 2030.وأشار التقرير إلى استفادة الرهون العقارية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديموغرافي، الذي يعزز الطلب على العقارات السكنية.وتوقعت الوكالة استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي، لتوفير ما يكفي من السيولة لتلبية الطلب، إلا أنها أشارت إلى أن إصدار بعض الشركات أدوات دين مدعومة برهون عقارية، قد يسهم في تخفيف الضغط على البنوك.وفي هذا السياق، تتوقع «إس آند بي غلوبال» استقرار ربحية البنوك خلال العام الحالي بدعم من النمو الائتماني القوي، في حين تتوقع الوكالة نمو القروض المتعثرة بنحو 1.7% بحلول نهاية العام الحالي من 1.3% في سبتمبر الماضي.