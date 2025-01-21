توقع رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، زيادة الطلب على النفط هذا العام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.وقال الناصر في تصريحات على هامش منتدى دافوس، ردا على أحد الأسئلة بشأن تأثير إجراءات ترمب بشأن الطاقة: «ما زلنا نرى سوقا نفطية متينة».وأضاف: «سننتظر ونرى كيف ستؤثر العقوبات على روسيا على إمدادات السوق، ونعمل مع شركائنا ونتطلع إلى توسيع موقعنا في مجال الغاز الطبيعي المسال».