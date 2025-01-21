أطلقت شركة رتال للتطوير العمراني، العلامة التجارية العالمية «نوبو ريزيدنسز الخبر» في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مشروعها السكني الفاخر «رتال رايز». جاء الإعلان عن المشروع خلال حفل خاص حضره عدد من الشخصيات البارزة.

ويعد مشروع «نوبو ريزيدنسز الخبر» أحد أبرز المشاريع السكنية في المنطقة، حيث يوفر تجربة معيشية فاخرة، ويضم كامل المشروع برجين سكنيين فاخرين في حي النخيل الرئيسي، بالقرب من كورنيش الخبر الجديد. تم تصميم المشروع لتقديم بيئة سكنية متكاملة، مزودة بكافة خدمات البنية التحتية الحديثة التي تلبي احتياجات السكان وتحقق مفهوم جودة الحياة.

حيث يتكون البرج الأول من 16 طابقًا نموذجيًا يحتوي على 62 شقة سكنية تحمل علامة نوبو ريزيدنسز التجارية، بينما يضم البرج الثاني 25 طابقًا نموذجيًا يحتوي على 129 شقة سكنية فاخرة. تتميز الشقق السكنية بتنوع مساحاتها لتلبية احتياجات مختلف العملاء، مما يوفر لهم خيارات تتناسب مع أسلوب حياتهم، كما يتميز المشروع بتصاميم معمارية عصرية ومرافق حصرية تهدف إلى توفير أسلوب حياة فاخر للسكان. مع موقعه المثالي المطل على البحر والخدمات الراقية، يعد مشروع «نوبو» إضافة متميزة لمدينة الخبر بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان: «نحن فخورون بإطلاق علامة نوبو في مدينة الخبر، ونسعد بتقديم هذا المشروع الفاخر الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المنطقة الشرقية لجذب مزيد من السياح».

كما أن المشروع يقدم خدمات تلبي احتياجات عملاء رتال من خلال توفير بيئة سكنية عالية الجودة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية.

ويستمر المشروع في جذب أنظار المستثمرين الراغبين في التملك في هذا المشروع الفاخر، الذي يمثل إضافة جديدة للمعروض العقاري.