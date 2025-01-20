بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، خلال عقده سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى ضمن مشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تعزيز الشراكات الرقمية ودعم الابتكار، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. وشملت الاجتماعات لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية في بولندا كشيشتوف جاوكوفسكي، لمناقشة الرؤى المشتركة بين البلدين حول الاقتصاد الرقمي والاستدامة من خلال الابتكار وبناء القدرات الرقمية.واجتمع السواحه، مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا بولا إنجابير، لمناقشة الشراكة في مجالات الابتكار والتقنية ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات تحت مظلة منظمة التعاون الرقمي.وعقد اجتماعات منفصلة مع وزير الرقمنة بماليزيا، جوبيند سينغ ديو، ووزير الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب أفريقيا سوللي مالاتسي، ووزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا، لتوسيع الشراكة مع المملكة في الابتكار وتطوير القدرات الرقمية وتعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء منظومات رقمية متكاملة ومستدامة.واجتمع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماتياس كورمان لتوسيع ودعم التنمية المستدامة عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي، لبناء اقتصاد رقمي مرن يدعم الاستدامة والنمو عبر الابتكار.من جهة أخرى اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة asqal جورج-أوليفييه ريموند، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة الكمية وتطوير التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.