حاز البنك السعودي الأول على جائزة «التميز في الابتكار» الخاصة بالقطاع المصرفي السعودي لعام 2024، والمقدمة من قبل من «قلوبال ريفيو» للقطاع المصرفي والتمويل، والتي تعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الأداء والتميز في هذا القطاع.

تأتي هذه الجائزة كإشادة بجهود «الأول» المستمرة في تقديم حلول مبتكرة، كما تسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لتعزيز تجربة العملاء واعتماده على أحدث التقنيات والتوجهات العالمية في القطاع المصرفي.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح سعيد عسيري الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار المصرفي لدى «الأول»: «إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يمثل تأكيدًا على جهودنا المتواصلة في تحقيق التميز والابتكار. إننا نؤمن بأن الابتكار هو العامل الأساسي لدفع عجلة النمو في القطاع المصرفي، ونلتزم بتقديم حلول فعالة تُسهم في تلبية احتياجات عملائنا وتعزز من مكانة «الأول» في السوق السعودية».

وأضاف: «هذا التكريم هو نتيجة مباشرة لإستراتيجيتنا التي تركز على تعزيز دور «الأول» كرائد في مجال الابتكار المالي مما يوفر تجربة مصرفية متكاملة لعملائنا، وأيضًا يعكس التزامنا بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المصرفي ضمن رؤية المملكة 2030».

ومن خلال الاعتماد على الابتكار كعنصر أساسي في إستراتيجيته، استطاع البنك تقديم منتجات وخدمات تواكب تطلعات العملاء وتدعم الاحتياجات المتزايدة للأفراد والشركات. تُعد هذه الجائزة إضافة مهمة لسجل البنك الحافل بالإنجازات وتؤكد على دوره الفعال في تعزيز الابتكار كقيمة أساسية تُسهم في تعزيز مكانة القطاع المصرفي السعودي على مستوى العالم.