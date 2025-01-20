كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية في العام الماضي 2024 إلى 1.7%، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2023.وسجل المتوسط السنوي للرقم القياسي العام 111.30 نقطة خلال العام 2024، وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنة بـ109.45 نقطة في العام 2023.وأرجعت الهيئة هذا التطور في الأسعار بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، التي تؤثر بشكل تصاعدي على معدل التضخم، ويعود ذلك لارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 10.6%. وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2%، إضافة إلى ارتفاع أقسام أخرى.في المقابل، انخفضت أسعار كل من قسم الملابس والأحذية وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.4% لكل منهما، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.4%، وتراجع عدة أقسام أخرى.يذكر أن مستوى التضخم يُقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.