ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2024م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023م، متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8%.
وأفادت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام، وقد تأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8%.
وأوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5% مدفوع بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2%، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7%.
وأظهرت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3%، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، إذ سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0%، والقطاع التجاري 6.1%، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4%.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة.
وأفادت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام، وقد تأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8%.
وأوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5% مدفوع بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2%، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7%.
وأظهرت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3%، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، إذ سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0%، والقطاع التجاري 6.1%، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4%.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة.