أنهى وفد مجلس الأعمال السعودي البرتغالي باتحاد الغرف السعودية برئاسة الوليد البلطان، زيارتهم إلى جمهورية البرتغال، إذ حققت الزيارة عدداً من النتائج الإيجابية لدعم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.والتقى الوفد خلال الزيارة عدداً من المسؤولين البرتغاليين من بينهم وزير الاقتصاد، ووزير الزراعة، وعمدة مدينة بورتو، ووزير الشؤون البرلمانية والرياضة، وزير البنية التحتية والإسكان، وعمدة مدينة ليريا، إضافة لمسؤولين بقطاع الرياضة والطيران.وجرى عقد لقاء مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وإطلاعه على نتائج الزيارة ومخرجاتها.وبالعاصمة لشبونة تم تنظيم ورش عمل للشركات البرتغالية؛ لتمكينها من الدخول للسوق السعودية عبر التعريف بأنظمة وحوافز الاستثمار بالمملكة والحلول والتمويلية المتاحة.وزار الوفد عدداً من المجموعات والشركات البرتغالية الرائدة المتخصصة في قطاعات الموانئ والمستودعات البحرية، والتطوير العقاري، وأنظمة الحماية والتكنولوجيا والإعلام والسياحة، والنقل، والبنية التحتية، والهندسة، إلى جانب البرلمان البرتغالي ومدينة بورتو أكبر المدن الصناعية والاقتصادية بالبرتغال.وأعلنت خلال الزيارة بدء إجراءات فتح مقرات إقليمية لعدد من الشركات بالمملكة، إضافة إلى استعداد أكثر من 260 شركة للدخول للسوق السعودية.وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، والغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، ومجلس الأعمال البرتغالي لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ومناقشات إيجاد خطوط طيران مباشر وتسهيل التأشيرات وفرص الاستثمار الرياضي والتعاون الإعلامي لتعزيز الروابط بين المستثمرين والاستثمار بالتعليم الدولي والمجال الطبي للشركات البرتغالية، إضافة لفرص الاستثمار الزراعي والاستزراع السمكي بالبرتغال.