أعلنت شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري عن أداء نوعي بتحقيق مبيعات قياسية في مشروعها السكني "تالا الخزام"، بقيمة أكثر من 900 مليون ريال من إجمالي قيمة المشروع البالغة 2.4 مليار ريال منذ إطلاق المشروع في معرض «سيتي سكيب» العالمي بالرياض في شهر نوفمبر 2024م، ويدل الإقبال المتزايد على كفاءة المنتج المطروح والثقة العالية الّتي يوليها العملاء لشركة دار وإعمار.

يتميز مشروع «تالا الخزام» بموقعه الفريد في ضاحية خزام شمال الرياض، ويضم 1,298 وحدة سكنية تتنوع في تصميمها وتجمع بين أعلى معايير الجودة والرفاهية، وهو يتكون من خمسة نماذج سكنية استثنائية، لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، مع مساحات متنوعة تلبي تطلعات العائلات الكبيرة والصغيرة. ويقدم المشروع أسعارًا تنافسية، مع خطط سداد مرنة تتضمن تسهيلات في الدفع والسداد تُيسّر امتلاك وحداته السكنية، حيث يمكن سداد قيمة الوحدة من خلال 7 دفعات مريحة على مدار ثلاث سنوات ونصف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسكن.

وفي تعليقه على هذا النجاح، أكد أحمد الخيال، الرئيس التنفيذي للعمليات في دار وإعمار، أن مشروع «تالا الخزام» يمثل خيارًا استثماريًا واعدًا في واحدة من أسرع المناطق نموًا في المملكة، وهي شمال الرياض، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر مزيجًا مثاليًا من الرفاهية وجودة الحياة، مما يجعله فرصة مثالية للباحثين عن شراء منزلهم الأول أو الراغبين بتوسيع محافظهم الاستثمارية.

وأوضح أن المشروع حقق مبيعات غير مسبوقة بنسبة 37% من إجمالي الوحدات منذ إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، متجاوزًا بذلك مستهدفات البيع للسنة الأولى في شهرين فقط، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء في مشاريع الشركة وجودتها العالية.

وأضاف: «منذ عام 2007، ساهمت مشاريعنا بتهيئة مجتمعات تضم آلاف العائلات في جميع أنحاء المملكة، ونحن ملتزمون بمواصلة مسيرتنا في تقديم حلول سكنية عالية الجودة تواكب تطورات السوق العقاري في جميع أنحاء المملكة».

ويتميز «تالا الخزام» بمرافق متكاملة تشمل مساحات خضراء، ومرافق تجارية وصحية، إضافة إلى قربه من المدارس، والمراكز التجارية، والمستشفيات، ومطار الملك خالد الدولي، حيث تسهم هذه العوامل في تعزيز الطلب على المشروع وتزيد من جاذبيته للمستثمرين والعائلات على حد سواء.