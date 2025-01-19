أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6% ليغلق عند 12,332 نقطة (+ 76 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 4 أشهر، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال. وصعد سهم أكوا باور، بنسبة 5% عند 416.80 ريال.وأنهت أسهم أمريكانا، والعقارية، وبنك البلاد، وجبل عمر، والكيميائية، ومدينة المعرفة، والتصنيع، وتنمية، وأنابيب السعودية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5%. وسجل سهم علم أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 1241 ريالا (+ 4%).وتصدر سهم الكابلات السعودية، ارتفاعات السوق، اليوم، بنسبة 10% عند 113.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 460 ألف سهم.في المقابل، تراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 28.15 ريال، و96 ريالا، على التوالي.وهبط سهم الموسى، بنسبة 2% عند 138.20 ريال.