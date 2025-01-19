أعلنت وزارة التجارة، نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة 521,969 سجلًا تجارياً مقارنة بـ 368,038 سجلًا أصدر في العام 2023، وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ 368,038 سجلًا تجارياً، والشركات بـ 153,931 سجلًا تجارياً.وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1,606,169 سجلًا تجارياً بنهاية العام 2024.