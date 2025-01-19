أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، حيث تضمَّن التقرير ارتفاعًا للرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2024م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023م، متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.0%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8%.

وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام، وقد تأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.0%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8%.

وأوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.0% مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2%، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7%.

وبيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3%، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0%، والقطاع التجاري 6.1%، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4%.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة.