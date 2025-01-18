أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF2025» الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير في مدينة دافوس ، ضمن جناح المملكة «البيت السعودي»، بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وتحت شعار «مسيرة تتحدى الزمن» ستحتفل الهيئة الملكية خلال المشاركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتستعرض نموذجها المتميز في إدارة مدنها الصناعية الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ورؤيتها في أن تكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيسي في تقدم الصناعة واستدامتها بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة أنها ستدير ثلاث جلسات حوارية في جناح «البيت السعودي»، تسلط الضوء من خلالها على بعض أفضل الممارسات التي طبقتها في مدنها، وستتركز الجلسة الأولى التي تحمل عنوان (مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع مدن لكل الأزمنة) على مناقشة التحديات والفرص التي يتضمنها نموذج الإدارة الشاملة للهيئة، ودور دمج القطاعات المختلفة في تحقيق التطور الصناعي، ودراسة نموذج الجبيل الصناعية كتجمع صناعي عالمي. ومستقبل القطاع العام من خلال الخصخصة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص.

أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان (معايير التخطيط الذكي في المدن الصناعية المستدامة)، وستتم فيها مناقشة التنمية الحضرية المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والحلول التقنية المتقدمة، ورحلة التطور في مدينة ينبع الصناعية كحالة دراسية، والحلول المبتكرة لإعادة تدوير النفايات الصناعية، والحد من آثار تغير المناخ وسبل التكيف مع التحديات الحالية، وكذلك مناقشة التوجهات المستقبل.

وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان (تحويل المدن الصناعية إلى مراكز ذكية) سيتم إلقاء نظرة عامة على المدن الذكية من حيث توافر فرص التحول، والتحديات التي يواجهها، كما ستتم مناقشة دور التقنية في تعزيز الإنتاج الصناعي، وتطوير الخدمات الحضرية، وكذلك مناقشة المدن الصناعية الذكية كمراكز للابتكار، واستعراض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كمدينة ذكية، وأخيراً مستقبل المدن الصناعية الذكية المستدامة، وجودة الحياة.

من جانبه، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قال المهندس خالد بن محمد السالم: «مشاركتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 هي شهادة على إرث الهيئة الدائم والتزامها بالتنمية المستدامة. على مدى خمسة عقود، عملنا بلا كلل لوضع معايير عالمية لإدارة المدن الصناعية، ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا للمستقبل».

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تأسست في العام 1975 لإنشاء مدينتَي الجبيل وينبع الصناعيتين، في خطوة من شأنها تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل عبر الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج البترول. وقد تم منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية كي تتمكن من إدارة مدنها الصناعية وفق مفهوم الإدارة الشاملة، وتقديم جميع الخدمات لقاطنيها بشكل مباشر ومتكامل.

وتدير الهيئة اليوم أربع مدن صناعية بعد تكليفها بإدارة مدينتين أخريين، وهما مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تشرف على منطقتين اقتصاديتين خاصتين في هاتين المدينتين. وتبلغ مساحات مدن الهيئة أكثر من 2,175 كيلومتراً مربعاً، في حين يقطنها نحو 380 ألف نسمة.

واستطاعت الهيئة خلال تاريخها استقطاب أكثر من 1.4 مليار ريال (373 مليار دولار)، كما تعد واحدة من أهم الجهات التي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الممكّنات الصناعية، والارتقاء بجودة الحياة في مدنها الصناعية، في إطار رؤية السعودية 2030. وقد حصلت الهيئة الملكية على جائزة (ندلب) كأعلى الجهات جذباً للاستثمارات لمدنها الصناعية خلال العامين 2023 و2024.