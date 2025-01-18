أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة الدور المحوري للمملكة في دفع الأجندة العالمية؛ لتعزيز الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وحماية الكوكب.

وأوضح في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية أن المكانة الدولية التي حققتها المملكة جاءت بفضل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّن السواحة أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، تأتي في الوقت الذي يتحول فيه العالم من العصر الرقمي إلى العصر الذكي، مما يعزز أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في قيادة الجهود العالمية لتعزيز الابتكار وتطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.

وأفاد بأن الاجتماع السنوي يُمثِّل منصة عالمية لتسليط الضوء على الإنجازات التنموية والاقتصادية والتقنية التي حققتها المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي جاءت بدعم القيادة.

وأشار المهندس السواحة إلى أن المملكة تعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي على تطويع الذكاء الاصطناعي؛ ليكون أداة محورية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف العالمية، مبينًا أن هذه الجهود تسعى إلى تحسين جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات متنوعة، بما يسهم في بناء مستقبلٍ مستدام ومزدهر للجميع.

وتشارك المملكة في المنتدى تحت شعار «نعمل لمستقبلٍ مزدهر للعالم»، مركزة على خمس رسائل رئيسة؛ تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي، وتسريع التحولات التنموية المستدامة، وقيادة الابتكار التحولي، وتمكين القدرات البشرية.