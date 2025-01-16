دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مبادرة القيادات الشابة في قطاع التعدين، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض.

وتهدف المبادرة إلى توفير الفرص للشباب من عدة تخصّصات أكاديمية ومهنية متنوعة، وتشجيعهم على المساهمة الفعّالة في صناعة مستقبل قطاع التعدين والمعادن، كما تقدم لهم فرصة اكتساب الخبرات العالية، وتنمية مهاراتهم والتفاعل مع القادة والمختصين في هذا المجال.

وقال الوزير الخريّف في كلمة بهذه المناسبة: «نرى في المملكة بأن رأس مالنا الحقيقي هو قدراتنا البشرية الوطنية، فبينما نملك ثروات ضخمة من النفط والغاز والمعادن، يبقى الاستثمار في شبابنا هو الركيزة الأهم لتحقيق تطلعاتنا، ولذا نجد أن رؤية السعودية 2030 تؤكد على أهمية توجيه جميع جهود التنمية لتوفير فرص وظيفية ذات جودة عالية».

وأكد الخريف أن قطاع التعدين في المملكة يشهد تقدماً ملحوظاً، وقد أبرزت الاستراتيجية الشاملة للتعدين مدى تأثير هذا القطاع على أبناء وبنات الوطن، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة القيادات الشابة، التي تُعد منصة ملهمة لتمكين العقول الشابة من تطوير مهاراتهم وبناء شبكة من العلاقات مع الخبراء في القطاع، ليكونوا جزءًا من جهود تطوير أكبر نظام للتعدين في العالم.

واختتم الوزير الخريّف كلمته برسالة للشباب قائلاً: «نحن واثقون أنكم، بعقولكم المبدعة وطاقاتكم المتجددة، ستواصلون دفع عجلة التنمية في قطاع التعدين، والتزامكم المبكر وتفاعلكم هو ما سيشكل مستقبل وطننا.. أنتم القادة الذين سيكتبون فصلًا جديدًا في مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية».