اتفق قادة القطاع الخاص السعودي مع مسؤولين نيجيريين رفيعي المستوى على خطة مشتركة لتعزيز وجذب الاستثمارات السعودية بنيجيريا في قطاعات التعدين والزراعة والمنتجات الغذائية والخدمات البنكية والمصرفية والتقنيات المالية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم مع وزير المعادن بجمهورية نيجيريا أولاديليه أليكيه، ووزيرة المالية دوريس أوزوكا، في إطار زيارتهما الرسمية للمملكة، بحضور واسع من المستثمرين السعوديين.

وفي مستهل كلمته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أهمية مجلس الأعمال السعودي النيجيري في تنمية العلاقات الاقتصادية، معربًا عن تطلعهم لتعزيز الشراكة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين بين البلدين.

من جهته، دعا وزير المعادن بنيجيريا أولاديليه أليكيه المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع التعدين والمشاركة في عمليات التنقيب والاستكشاف، للاستفادة من 95% من الأراضي التعدينية غير المستغلة و700 مليار دولار من المعادن، منوهًا بما توفره الدولة من حماية للاستثمارات الأجنبية ومحفزات وإعفاءات ضريبية للآلات والواردات والصادرات للمستثمرين.

بدورها أوضحت وزيرة الدولة للشؤون المالية بنيجيريا دوريس أوزوكا أنه لا توجد قيود على تحويل وإخراج الأموال من بلادها، ودعت قطاع الأعمال السعودي للاستثمار بأكثر من 70% من الأراضي الزراعية وبالقطاع المالي منوهة بالمحفزات التي تقدمها نيجيريا بمختلف القطاعات.

مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيجيريا بلغ 2.7 مليار ريال، فيما تبلغ مساهمة قطاع الخدمات بنيجيريا 44%، والصناعة 30.8%، والزراعة 23.7%، وتشكل هذه القطاعات فرصًا واعدة للمستثمرين السعوديين.