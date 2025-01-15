أعلنت مجموعة خدمات الطعام، إحدى شركات دله البركة، مشاركتها للمرة الثالثة في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، المُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتهدف من خلال مُشاركتها إلى تعزيز ريادتها في قطاع الإعاشة، واستعراض خططها التوسعية التي تهدف إلى تقديم خدمات غذائية متكاملة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وذكر المهندس عدنان بكر شيخ، عضو مجلس المديرين في مجموعة خدمات الطعام، أن الشركة التي تتمتع بخبرة طويلة في قطاع الإعاشة، وضعت خطة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها خلال موسم حج 1446هـ، وهي تستهدف تقديم خدماتها لثلاث بعثات حج دولية هذا الموسم، مع التركيز على توفير تجربة غذائية آمنة ومتنوعة للحجاج.

وقال المهندس عدنان: «نطمح إلى تقديم خدمات غذائية مبتكرة تتناسب مع التنوع الثقافي لضيوف الرحمن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما نسعى إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية من خلال شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإعاشة خلال موسم الحج».

وأشار المهندس عدنان إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إبرام اتفاقيات مبدئية مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز قدراتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن ميزانية كبيرة خُصصت لدعم خططها التوسعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح أن مجموعة خدمات الطعام تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تشمل توفير وجبات ذات جودة عالية تلبي الاحتياجات المتنوعة لضيوف الرحمن، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العالمية. وأضاف: «أن التوسع في التعاون مع بعثات الحج الدولية يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الإعاشة، ونسعى من خلالها إلى تحسين كفاءة العمليات وزيادة حجم إنتاجنا الغذائي لتلبية الاحتياجات المتنامية».

وتستعرض مجموعة خدمات الطعام، خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025، أحدث حلولها التقنية والمبتكرة في قطاع الإعاشة؛ التي تشمل مطابخ مركزية متطورة قادرة على إنتاج عشرات الآلاف من الوجبات يوميًا، فضلًا عن تقديم خيارات غذائية متنوعة تتناسب مع مختلف الثقافات والتفضيلات الغذائية للحجاج، مما يضمن لهم تجربة مريحة وآمنة خلال فترة إقامتهم.

وتُعد مشاركة مجموعة خدمات الطعام في الحدث العالمي، خطوة إستراتيجية تُعزز التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير خدمات الإعاشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، بما يضمن تقديم تجربة حج مريحة وآمنة لضيوف الرحمن، تعكس كرم الضيافة السعودية والقيم الإسلامية الأصيلة.

ومن خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025، تؤكد مجموعة خدمات الطعام التزامها بتطوير قطاع الإعاشة، واستثمارها المستمر في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الحجاج من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعزيز مكانتها كشريك إستراتيجي في منظومة الحج، بما يدعم جهود المملكة في تقديم تجربة حج متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن.