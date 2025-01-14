افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم (الثلاثاء)، المعرض الدولي المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات كبرى شركات التعدين من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المعرض الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 14-16 يناير الجاري، مشاركة أكثر من 170 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، يمثلون سلسلة القيمة في قطاع التعدين والمعادن، إلى جانب أجنحة وطنية لـ8 دول تشمل: أستراليا، والنمسا، والبرازيل، وكندا، والهند، وباكستان، والسويد، والمملكة المتحدة.

ويشتمل المعرض هذا العام، على أربع مناطق رئيسية تعكس تنوع قطاع التعدين وابتكاراته، وهي «المعرض الخارجي» الذي تقدم الشركات فيه أحدث الآلات والمعدات الثقيلة، و«المنطقة التقنية» التي تضم أحدث الابتكارات التكنولوجية لتطوير قطاع التعدين، إضافة إلى «المعرض الداخلي» الذي يجمع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع المعادن، و«منطقة الاستكشاف» التي يتم فيها تسليط الضوء على دور شركات التنقيب الصغيرة في قيادة اكتشافات المعادن المستقبلية.

وأوضح المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي علي المطيري، أن مؤتمر التعدين الدولي والمعرض المصاحب له يشهدان اهتماماً غير مسبوق هذا العام، وهو ما يتضح من خلال حجم المشاركة الدولية والمستوى الرفيع للمتحدثين والعارضين، مؤكداً أن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الدول والشركات والمؤسسات، بما يسهم في دعم قطاع التعدين وتحقيق أهدافه في التنمية المستدامة.

يُذكر أن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي انطلقت اليوم، بانعقاد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع وافتتاح المعرض الدولي، إضافة إلى تنظيم يوم التواصل المعرفي الذي يهدف إلى توفير منصة متخصصة لتبادل معمّق لأحدث التطورات في البيانات والجيولوجيا والتكنولوجيا والاستدامة وتنمية المواهب، وتستمر تلك الفعاليات من 14-16 يناير الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة واسعة من قادة القطاع والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.