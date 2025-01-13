نجح مستشفى دله نمار، في إجراء عملية جراحية معقدة لمريض في الستين من عمره لاستئصال ورم نادر كان يضغط بقوة على الشرايين الرئيسية لفخذ المريض، لمدة سبع سنوات، أدى لإعاقة حركة المشي لديه.

جاء ذلك تبعا بعد مراجعة المريض للمستشفى، حيث بدأ الفريق الطبي المختص بإجراءات الفحص السريري للمريض، من تحاليل وصور للأشعة، التي أظهرت الورم الذي يبلغ وزنه 6 كيلوجرامات، وبطول يصل إلى 36 سم، ويغطي التجويف الداخلي للفخذ ويضغط على شرايين الفخذ، فتم على الفور وضع الخطة العلاجية اللازمة، حيث تقرر إجراء استئصال جراحي للورم.

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالعزيز الربيع، استشاري ورئيس وحدة جراحة أورام الجهاز العلوي والسمنة والمناظير في مستشفى دله نمار، برفقة فريق طبي من ذوي الخبرة والكفاءة، باستئصال الورم وإزالته بأمان، حتى يستعيد المريض قدرته على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي وتكللت العملية بالنجاح - بحمد لله - دون أي مضاعفات صحية على المريض.

وقال الدكتور الربيع: «تعتبر هذه الحالة المرضية من الحالات المعقدة القليلة في المملكة نتيجة لكبر حجم الورم والظروف الصحية الملازمة للمريض، ولكن بفضل الله أولا ثم كفاءة الطاقم الطبي تكللت العملية بالنجاح، واستطاع المريض مغادرة المستشفى يمشي على قدميه بعد سبعة أعوام من التحديات ورحلة البحث عن العلاج»

وأشاد الدكتور الربيع بجهود المستشفى في توفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، إضافة إلى وجود الكوادر الطبية المتخصصة وذات الكفاءة العالية في إجراء مختلف العمليات الطبية.

وعبر المريض عن سعادته الكبيرة بعد إجراء العملية، مستبشرا بحياة جديدة، حيث إنه لأول مرة يمشي على قدميه بشكل طبيعي منذ سبعة أعوام، وذلك بعد رحلة عناء ومشقة طويلة.

يذكر أن مستشفى دله نمار حصل مؤخراً على شهادة وجائزة تصنّفها منشأة صحية صديقة لكبار السن، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من شهادات منوعة حصل عليها، تؤكد على تميز الخدمات العلاجية المقدمة لفئة كبار السن خلال جميع مراحل رحلتهم العلاجية، مؤكدين التزامهم المستمر بتحسين تجربة المريض من كبار السن وذويهم وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.