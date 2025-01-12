أعلنت وزارة التجارة استدعاء 14,019 جهاز إنذار حريق (Tyco, Autocall، Simplex)، لخلل في شريحة الذاكرة قد يؤدي إلى عدم استجابة جهاز أو أكثر لنظام إنذار الحريق، وبالتالي فشلها في التحذير بصريّاً أو صوتيّاً عند نشوب الحريق، مما يؤدي لخطر حدوث إصابات أو تلف في الممتلكات.

وتدعو الوزارة مستخدمي الأجهزة المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الشركة السعودية الإلكترونية للتجارة على الرقم (0112063377)، وشركة المعدات والخدمات الفنية على الرقم (0114505040)، وشركة المتبولي للصوت والاتصالات على الرقم (0122239735)، وشركة آل سالم جونسون كونترولز على الرقم (920003588)، لتحديد موعد زيارة فني لإجراء الفحص والإصلاحات اللازمة مجاناً، ويمكن التحقق من شمول الأجهزة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).