أعلنت المراعي، أكبر شركة ألبان متكاملة على مستوى العالم ورابع أكبر شركة ألبان في العالم على مستوى القيمة لعام 2024، عن نجاحها في تطبيق حل (RISE with SAP) عبر (Google Cloud). ويشكل هذا الإنجاز خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للمراعي، حيث يُسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق التميّز التشغيلي.

وتركز خطة استثمارات المراعي بقيمة 18 مليار ريال سعودي والممتدة على خمسة أعوام على تعزيز خطوط إنتاجها الرئيسية، وتطوير أعمالها في مجال الدواجن، وإطلاق فئات جديدة من المنتجات، والتوسع في أسواق جديدة، وتطبيق التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. ولتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الشركة على جملةٍ من حلول (SAP) مثل (SAP S/4HANA)، ما يتيح انتقالاً سلساً إلى البنية السحابية لتبسيط العمليات وتعزيز المرونة ودعم عمليات صنع القرار والتوسع في مناطق جغرافية جديدة.

وقال الدكتور فيصل الناصر، رئيس قسم تقنية المعلومات المؤسسية بشركة المراعي: «نعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة مع (SAP) و(Google Cloud)، حيث أتاحت لنا البنية التقنية الأساسية اللازمة لتلبية متطلبات النمو المستدام، وتحقيق رؤيتنا طويلة الأمد. ويضمن هذا التعاون جاهزيتنا للاستفادة من الفرص الناشئة، والمضي قدماً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وترسيخ التزامنا بالابتكار والاستدامة».

وأثمر التعاون الوثيق مع (SAP) و(Google Cloud) عن تنفيذ سلس لترحيل البيانات والوظائف الأساسية إلى السحابة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات ومعالجة التحديات في الوقت الفعلي.

ومن جانبه قال آندي فروميل، نائب الرئيس والمدير العام لشمال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى (SAP): «يمثل تطبيق المراعي لحلول (SAP S/4HANA RISE) على (Google Cloud) معياراً جديداً للابتكار والمرونة في المنطقة. ويعزز هذا الإنجاز قدرة المراعي على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تحقيق أهدافها الاستراتيجية».

ويتماشى تطبيق المراعي لهذه الحلول مع رؤية السعودية 2030 ويؤكد التزام الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة والابتكار الرقمي، ما يعزز ريادتها العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات.