واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي «المصارف» و«شركات التمويل» للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 329.228 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، محققا نمواً سنوياً بنسبة 23% وبقيمة 60.654 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023 البالغ 268.574 مليار ريال.

كما حقق نمواً ربعياً بنسبة 7.1% وبقيمة 21.827 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 307.401 مليار ريال، وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024 الصادرة من البنك المركزي السعودي.

ووفقاً للنشرة، قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17.456 مليار ريال.

وحصلت «المنشآت المتوسطة» على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181.052 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.

وتُصنف «المنشآت المتوسطة» وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها (من 40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يراوح بين 50 و249 موظفاً، تلتها، «المنشآت الصغيرة» بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112.032 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت بـ«الصغيرة» وفقاً لحجم إيراداتها (من 3-40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يراوح بين 6 و49 موظفاً.

ثم جاءت، «المنشآت متناهية الصغر» بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 36.143 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 11% من إجمالي التسهيلات.

ووفقاً للتصنيف، تصنف المنشآت بـ«المتناهية الصغر» وفقاً لحجم إيراداتها (من 0 - 3 ملايين ريال)، أو عدد موظفيها يراوح بين 1 و5 موظفين.