سيتم إطلاق سيارة جايكو J8 الفاخرة للطرق الوعرة من OMODA&JAECOO رسميًا في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025، لتبدأ مغامرة جديدة في المملكة. يمثل هذا الإطلاق نقطة انطلاق جديدة لجايكو J8 في السوق السعودية، ورحلة جديدة لاستراتيجية OMODA&JAECOO في مجال الطرق الوعرة في الشرق الأوسط. ستقدم جايكو J8 تجربة جديدة وفاخرة للمستخدمين في السعودية، وستظهر جاذبيتها المميزة كسيارة دفع رباعي فاخرة في بيئات معقدة خلال الأنشطة التسويقية المقبلة، مما يخلق تجربة قيادة جديدة للمستخدمين المحليين.

ابتكار الطرق الوعرة، السيطرة المتقنة

استنادًا إلى مفهوم «من الكلاسيكية، إلى ما بعد الكلاسيكية»، قدمت جايكو تقنية توجيه العزم في الدفع الرباعي لأول مرة في J8، مما يمنح نظام ARDIS (نظام الدفع الذكي لجميع الطرق) تطورًا بمستوى «الفخامة العصرية». تتيح تقنية توجيه العزم في الدفع الرباعي توفير عزم أقصى يصل إلى 1800 نيوتن متر لأي جانب من الإطارات الخلفية، مما يسمح للسيارة بالخروج من المآزق بسهولة. كما يمكن لتقنية توجيه العزم في الدفع الرباعي التحكم بدقة في عزم كل عجلة وتنظيم طاقة السيارة بذكاء، مما يمكن المستخدمين من الاستمتاع بمتعة قيادة لا مثيل لها في مواقف الطرق الوعرة المختلفة مثل الطرق الممطرة، والطين، والثلوج، والرمال. كما أن J8 هي أول طراز من جايكو مجهز بنظام التعليق النشط CDC، الذي يقوم بتعديل المخمدات (ممتص الصدمات) في الوقت الفعلي استنادًا إلى إشارات من 15 مستشعرًا، بما في ذلك مقياس التسارع، وزاوية عجلة القيادة، وحالة نظام منع انغلاق المكابح ABS.

فخامة عصرية، بساطة لا مثيل لها

يعكس التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية لجايكو J8 مفهوم «الفخامة العصرية» في كل التفاصيل. يمنح العرض البالغ 38.8 ملم للشبكة الأمامية مع إشارات الانعطاف الأمامية بطول 600 ملم واجهة أمامية أنيقة وقوية. يوفر الصندوق الخلفي المائل مزايا ديناميكية هوائية، مما يعزز استقرار السيارة أثناء القيادة. داخل السيارة، تعيد J8 راحة القيادة في كل بوصة من المساحة. يتم تغليف الأريكة الخاصة الكبيرة بجلد نابا الفاخر، ويخلق السقف المبطّن باللون الأسود غير اللامع مساحة هادئة للغاية، بينما توفر الشاشة المنحنية المدمجة بقياس 24.6 بوصة أفضل زاوية مشاهدة للسائق. يتميز الكونسول المركزي العريض براحة فائقة، ويعكس مقبض تغيير السرعات الكريستالي ذو القوام الماسي قمة الفخامة والأناقة. تتجاوز الفخامة العصرية لـ J8 ذلك، حيث تشمل ميزات الأمان الذكية العالية المستوى، مثل نظام رؤية بزاوية 540°، الذي يساعد المستخدمين على فهم ظروف الطريق المحيطة بوضوح.

مساحة واسعة لمتعة لا نهائية

تتمتع جايكو J8 أيضًا بمساحة «واسعة» للتمتع. بفضل أبعاد هيكل تبلغ 4820×1930×1710 ملم وقاعدة عجلات بطول 2820 ملم، تضمن السيارة توفير تجربة القيادة الفاخرة الأكثر راحة لكل راكب. توفر مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 2021 لتر، وهي كافية لاستيعاب معدات الرحلات الطويلة التي يحتاجها جميع أفراد العائلة. تتيح التجهيزات مثل نظام الصوت المحيطي SONY المكون من 14 مكبر صوت، وإضاءة الإيقاع المحيطية ذات 255 لونًا للركاب الاستمتاع بكل لحظة من رحلة الطرق الوعرة. فيما يتعلق بالأمان، لا تدخر جايكو J8 جهدًا. يشكل هيكل السيارة الآمن الذي يمتص الطاقة بمعايير أمان 5 نجوم، مع استخدام أكثر من 85% من الفولاذ عالي القوة، و10 وسائد هوائية محيطة بزاوية 360° خط دفاع صلب لسيارة «الاختيار الفاخر للطرق الوعرة».

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OMODA: https://www.wjx.cn/vm/tiVsz3H.aspx

JAECOO: https://www.wjx.cn/vm/twn7HVn.aspx#