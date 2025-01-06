كشف تقرير حكومي حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، عن تجاوز عدد السعوديين والسعوديات المسجلين في كل من التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية 3.99 مليون موظفا وموظفة، منهم 2.36 مليون موظف من الرجال، و1.63 مليون موظفة من النساء.وسجل عدد السعوديين الذكور من العاملين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية مستوى قياسي، إذ تجاوز لأول مرة حاجز 1.7 مليون سعودي، إضافة لتجاوز عدد السعوديات العاملات أيضاً للمرة الأولى 1.12 مليون سعودية، فيما بلغ عدد السعوديين المسجلين في الخدمة المدنية نحو 658 ألف موظف، و503 ألف موظفة.ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد السعوديين والسعوديات الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية 2.83 مليون سعودي وسعودية.وبلغ عدد المنضمات إلى سوق العمل والمسجلين في التأمينات الاجتماعية من النساء نحو 70,171 امرأة سعودية من نهاية الربع الثالث لعام 2023 حتى الربع الثالث من العام الماضي 2024 بارتفاع نسبته 6.65%، أما عدد الذكور المنضمين إلى سوق العمل فبلغ نحو 63,271 سعودياً بارتفاع نسبته 3.85%، وبالمجمل دخل سوق العمل 133,442 سعودياً وسعودية بنسبة ارتفاع 4.95%.وأعلنت هيئة الإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعاً في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 36.2%، كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.3%، وأفادت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سنّ الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 1.0 نقطة مئوية، إذ بلغ 18.0%، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من عام 2024 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 13.6%. ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل البطالة للسعوديين في الربع الثالث من عام 2024، 7.8% بارتفاع قدره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبانخفاض سنوي قدره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023.وأفادت نتائج النشرة، أن معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) 66.6%، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث لعام 2024 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، إذ بلغ 51.5%، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، إذ بلغ 47.4%، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1.1 نقطة مئوية.