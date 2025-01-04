أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» من قطار الرياض، غداً (الأحد) 5 يناير 2025، الذي يربط شرق مدينة الرياض بغربها، ويمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقاً بطول إجمالي 41 كيلومتراً، ليكتمل بذلك التشغيل التتابعي لمسارات شبكة قطار الرياض الستّة وفق الخطة التي سبق الإعلان عنها عند افتتاح المشروع، بحمد الله.

وسيتم غداً في تمام الساعة 6:00 صباحاً بمشيئة الله، استقبال المستخدمين على «المسار البرتقالي» في المحطات الخمس التالية: «محطة طريق جدة»، «محطة طويق»، «محطة الدوح»، «محطة طريق هارون الرشيد»، «محطة النسيم» التي تُعد إحدى محطات التحويل التي تربط بين المسار البرتقالي، والمسار البنفسجي.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء» هي: «محطة المروج»، «محطة بنك البلاد»، «محطة مكتبة الملك فهد».

وسيسهم تشغيل جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستّة، في تعزيز الربط بين أجزاء مدينة الرياض وتيسير سبل التنقل لساكنيها وزائريها، حيث يتم استقبال مستخدمي قطار الرياض من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

ويمكن للمستخدمين تحديد الوجهات وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب» أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في محطات القطار، أو من خلال وسائل الدفع الرقمية عبر البطاقات المصرفية والائتمانية والهواتف والأجهزة الذكية، وللمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للنقل العام على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع النقل العام لمدينة الرياض على شبكة الإنترنت (www.rpt.sa)، أو الحسابات الرسميّة على شبكات التواصل الاجتماعي.