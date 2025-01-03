أعلنت العديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي (تاسي) قبل بدء تداولاتها يوم (الخميس) عن تلقيها إشعاراً من شركة أرامكو يفيد بتعديل أسعار اللقيم والوقود اعتباراً من بداية السنة الميلادية الحالية 2025، إذ أعلنت كل من شركات «كيان، ينساب، سابك للمغذيات، سابك، سبكيم» تلقيها زيادة في أسعار اللقيم.فيما أعلنت كل من شركات «نادك، الخزف السعودي، أسمنت القصيم، أسمنت اليمامة، أماك، أسمنت ينبع، أسمنت نجران، أسمنت الجوف، أسمنت المدينة، أسمنت الشمالية، أسمنت الجنوبية، أسمنت العربية، أسمنت الرياض، أسمنت أم القرى» تلقيها إشعاراً بتعديل أسعار الوقود.وأعلنت شركتا «المجموعة السعودية»، و«التصنيع» تلقيهما إشعاراً بتعديل أسعار اللقيم والوقود.وكشفت شركة «لوبريف» تلقيها إشعاراً بزيادة سعر غاز المبيعات، و«المراعي» بزيادة سعر الديزل، و«كيمانول» بتعديل أسعار غاز الميثان.وعن الأثر المالي المعلن للشركات، بيّنت شركة «كيان» أن هناك زيادة تقريبية بما يعادل 1.3% من إجمالي تكلفة المبيعات، وأعلنت «لوبريف» أن الأثر 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات، الذي يقدر بنحو 13.5 مليون ريال، أما الزيادة التقريبية في إجمالي تكلفة المبيعات فبلغت نسبتها 2.6% في «ينساب»، و3.7% في «سابك للمغذيات»، و1% لشركة «سابك»، و2% لشركة «سبكيم».أما الشركات التي أعلنت توقعها ارتفاعاً وزيادة في تكلفة الإنتاج لها أو للشركات التابعة فهي كل من: «الخزف السعودي، أسمنت القصيم، أسمنت اليمامة، أسمنت ينبع، التصنيع، أسمنت الجوف، أسمنت المدينة، أسمنت الشمالية، أسمنت الجنوبية، أسمنت العربية، أسمنت الرياض، أسمنت أم القرى».وتوقعت «نادك» ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 1.5%، والمراعي ستتأثر بتكلفة إضافية تقدر بـ200 مليون ريال إضافة إلى أثر غير مباشر.أبرز الانعكاسات:زيادة تكلفة المبيعاتأثر غير مباشرارتفاع تكلفة الإنتاجارتفاع التكاليف التشغيلية