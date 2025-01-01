أعلنت الهيئة العامة للطرق تفعيل كود الطرق السعودي على مشاريع الطرق التابعة للجهات الحكومية؛ ابتداءً من 2025/1/1، حيث سيتم تطبيق كود الطرق السعودي على مشاريع الطرق الجديدة، وبخصوص الطرق القائمة سيتم تطبيق معايير كود الطرق السعودي عليها عندما يتم البدء بصيانتها.

ويعد كود الطرق السعودي المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل: (الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات) وغيرها؛ وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في المملكة، حيث يهدف الكود لوضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.

يذكر أن كود الطرق السعودي تم إطلاقه منتصف العام الماضي 2024 بشكل استرشادي، وذلك من منطلق حرص الهيئة العامة للطرق على رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود، انطلاقًا من دورها التنظيمي على شبكة الطرق بالمملكة.