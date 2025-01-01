أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة البدء بإلزامية بطاقة كفاءة الطاقة على غسالات الأطباق لدى جميع منافذ البيع في المملكة وذلك بدءًا من 1 يناير 2025، مهيبًا بالمستهلكين الراغبين في شراء هذا النوع من الأجهزة التأكد من وجود هذه البطاقة على الجهاز والإبلاغ في حال عدم وجودها عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

وأطلق المركز اليوم حملة للتعريف ببطاقة كفاءة الطاقة لغسالة الأطباق بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها لتحسين استهلاك الطاقة في المملكة، وتشمل هذه الجهات كلًا من وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ عام 2014، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى).

وتهدف هذه الحملة، التي تستمر على مدى 11 يومًا، إلى توعية المجتمع بالبطاقة الجديدة وإلزاميتها على منافذ البيع، إلى جانب التعريف بمحتوياتها ودلالاتها وأهميتها في توجيه المستهلك عند شراء هذا النوع من الأجهزة لاختيار الجهاز الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وتتضمن رسائل هذه الحملة عددًا من السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة في غسالات الأطباق، حيث تتضمن رسائل لرفع الوعي لدى المستهلكين بأهمية التحقق من وجود بطاقة كفاءة الطاقة قبل الشراء عبر تطبيق «تأكد»، وذلك لاختيار غسالة الأطباق ذات المستوى الأخضر.