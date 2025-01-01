أعلنت وزارة التجارة استدعاء 28806 مركبات فورد «Explorer» موديل 2011 - 2019، لوجود خلل في تثبيت الأغطية الجانبية الخارجية لدعامات الزجاج الأمامي، قد يؤدي إلى انفصالها عن المركبة مما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث. وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيلين المحليين شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).