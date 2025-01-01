أعلنت «كيتا»، الشركة التابعة لـ«ميتوان»، الشركة الصينية العملاقة في مجال خدمات توصيل الطعام عند الطلب، عن إطلاق خدماتها رسميًا في مدينة جدة. وتقدم «كيتا» مزايا جديدة وعروضاً مميزة، منها التوصيل المجاني للطلبات وبدون رسوم اشتراك، وعرضًا حصريًا بالتعاون مع مطعم ماكدونالدز، بالإضافة إلى قسيمة بقيمة 100 ريال سعودي.

وتتعاون «كيتا» مع أكثر من 13,000 مطعم في جدة، من المطاعم المحلية المميزة إلى السلاسل العالمية المشهورة. وتشمل خيارات الطلب علامات معروفة مثل KFC، وهارديز، ودوومينوز، وستاربكس، والطازج، ودانكن، وهرفي، وباسكن روبنز، والرومانسية، وديب فرايز، وشاورما الرمال، ونص درزن. ويدعم هذه الشبكة فريق مكون من أكثر من 15,000 سائق توصيل، لضمان تجربة سلسة. ويستمر عدد الشركاء والسائقين في النمو بسرعة، مما يعكس التزام «كيتا» في تقديم خدمة متميزة.

وقال توني تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة «كيتا» ونائب رئيس الأعمال الدولية في «ميتوان»:«يعد إطلاق خدماتنا في جدة محطة هامة في مسيرتنا للتوسع في المملكة، وملتزمون بتمكين الأعمال المحلية وتعزيز جودة الحياة للسكان مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، ونتطلع لتقديم خدماتنا المبتكرة في هذه المدينة الحيوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

وتسعى «كيتا» لتقديم تجربة توصيل استثنائية تلبي احتياجات العملاء من خلال توفير خدمة توصيل الطعام بأسعار مناسبة، بما في ذلك التوصيل المجاني غير المحدود وبدون رسوم اشتراك، وتوفير خيارات متنوعة وواسعة من المطاعم. ومع خططها للتوسع في مختلف مناطق المملكة، تواصل «كيتا» إحداث تأثير إيجابي على قطاع توصيل الطعام ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

للحصول على تفاصيل أكثر عن خدمات الشركة وللاستفادة من العروض الحصرية، يُرجى تحميل تطبيق «كيتا» من متجر التطبيقات أبل ستور أو جوجل بلاي.