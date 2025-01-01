• يغطي مركز توزيع قطع غيار OMODA&JAECOO في الشرق الأوسط مساحة 12,000 متر مربع، ليصبح ليس فقط أول مركز إقليمي متكامل لقطع الغيار للعلامة التجارية، بل أيضًا أكبر مستودع للسيارات الصينية في الشرق الأوسط.

• يعزز هذا المركز كفاءة تغطية توريد قطع الغيار بشكل كبير، حيث يحقق معدل توفير قطع غيار بنسبة 95% ويوفر كفاءة إمداد لقطع غيار VOR في غضون 24 ساعة.

افتتح مركز توزيع قطع غيار OMODA&JAECOO في الشرق الأوسط رسميًا في المنطقة الحرة بجبل علي، في دبي. يُعد هذا المركز أول مستودع إقليمي متكامل للعلامة التجارية وأكبر مركز توزيع لقطع الغيار الصينية في الشرق الأوسط. حضر حفل الافتتاح كبار التنفيذيين، بما في ذلك «تشانغ غوي بينغ»، رئيس شركة Chery International، و«بينغ غانغ»، نائب رئيس JD Logistics لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شهد الحدث ممثلون عن أكثر من 10 وسائل إعلام بارزة من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات، بالإضافة إلى حضور مستخدمين من مختلف المجالات.

يساهم مركز التوزيع الجديد، بمخزونه الضخم، كفاءة تغطية توريد قطع الغيار بشكل كبير. ومن خلال إدارة سلسلة توريد فعالة وخدمات ما بعد البيع عالية الجودة، يلبي المركز احتياجات المركبات على المدى الطويل في الشرق الأوسط.

افتتاح مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط: ريادة في الخدمة عالية الجودة والكفاءة

يغطي مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط مساحة تبلغ 12,000 متر مربع، مما يجعله أكبر مركز توزيع للسيارات الصينية في المنطقة. يقع المركز في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة.

يحتوي المركز على أكثر من 20,000 قطعة غيار متنوعة، مع معدل تغطية لتوفير القطع بنسبة 95% ومعدل توفير كامل للمكونات الأساسية بنسبة 100%. لتطوير نظام إدارة مخزون فعال وذكي، اعتمدت OMODA&JAECOO نظام إدارة مستودعات حديث (WMS)، والذي يتيح رؤية فورية لمستويات المخزون ومواقعه وحركته، مما يساعد في تحسين مستويات المخزون وتقليل نفاد البضائع. وبفضل ميزات مثل مسح الباركود ومعالجة الطلبات تلقائيًا، يدعم النظام دقة الطلبات، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويرفع مستوى رضا العملاء. كما يتيح توفيرًا على مدار الساعة لقطع غيار VOR، مما يضمن استجابة سريعة لمتطلبات السوق وتوفير خدمات تسليم فعالة ومستمرة.

التوسع المحلي مستمر، والخدمات العالمية تنمو بسرعة

إن تأسيس مركز توزيع قطع غيار OMODA&JAECOO في الشرق الأوسط يعكس التزام العلامة التجارية العميق بسوق الشرق الأوسط، مع رؤية عميقة ونهج استراتيجي للتوطين. يعد هذا المركز ركيزة أساسية في استراتيجية العلامة التجارية العالمية وجزءًا مهمًا من شبكتها الخدمية.

على الصعيد العالمي، تخطط OMODA&JAECOO لإنشاء مراكز توزيع قطع غيار في كل قارة لتقديم خدمات سريعة وموثوقة للمستخدمين. وتعمل العلامة التجارية على تسريع تطوير نظام خدمة قطع الغيار العالمي، مع خطط لإنشاء خمسة مراكز توزيع كبرى عالميًا، لتكون جسرًا يربط بين العلامة التجارية وعملائها.

في المستقبل، ستواصل OMODA&JAECOO توسيع شبكة خدماتها العالمية، ملتزمة بتقديم خدمات مبتكرة وفعالة وشخصية للعملاء في جميع أنحاء العالم. من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين الخدمات، تهدف العلامة إلى تقليل المسافات وتقديم تجربة فريدة لجميع العملاء، مما يعيد تشكيل خدمات ما بعد البيع للعلامات الصينية.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx