تعد OMODA&JAECOO العلامة التجارية الأسرع نموًا عالميًا في صناعة السيارات، حيث تواصل تسريع عملية انتشارها العالمي بفضل قدراتها الفائقة في الإنتاج العالمي، والخدمات، وأنظمة ما بعد البيع. وتلتزم العلامة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للمستهلكين حول العالم. ومؤخرًا، أعلنت OMODA&JAECOO عن خطتها لإنشاء أول مركز إقليمي متكامل لتوزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط، مما يعزز حضورها وتوسعها في السوق العالمية.

الجودة العالمية والأساس التكنولوجي للنمو والتوسع العالمي

تعتمد OMODA&JAECOO على المزايا التكنولوجية القوية لشركتها الأم لتحويل مفهوم العمل من “بيع المنتجات” إلى “بيع التكنولوجيا”.

تختار OMODA&JAECOO الموردين الأفضل عالميًا وتهدف إلى بناء نظام عالمي للبحث والتطوير والإنتاج لضمان تلبية كل طراز لمتطلبات الجودة العالية. وقد حصلت سيارتها العالمية الأولى، OMODA C5، على تصنيفات خمس نجوم في Euro-NCAP، ANCAP، وASEAN.

تحتل OMODA&JAECOO مكانة رائدة عالميًا في مجال تقنيات الطاقة الجديدة، حيث تقدم تقنيات هجينة مبتكرة من خلال نظام Super Hybrid System (SHS)، الذي يجمع بين مدى طويل، قوة فائقة، واستهلاك وقود منخفض للغاية، مما يتيح للمستخدمين حلول تنقل فعالة وصديقة للبيئة.

بفضل هذه المعايير العالمية والجودة المتقدمة والسعي المستمر للابتكار التكنولوجي، دخلت OMODA&JAECOO الأسواق في 33 دولة ومنطقة، بما في ذلك السعودية، تركيا، إسبانيا، وإندونيسيا، خلال 19 شهرًا فقط من إطلاقها. تجاوز عدد معارضها 1,000 معرض، وبلغ عدد مستخدميها التراكمي حوالي 400,000 مستخدم.

محركان قويان: لوجستيات فعالة وسلسلة صناعية متكاملة

تلتزم OMODA&JAECOO بمفهوم التطوير “مصممة للعالم، بحث وتطوير عالمي، وتصنيع عالمي”، وتسعى لتحقيق عمليات محلية متكيفة مع كل سوق محلي في مختلف أنحاء العالم.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا، تعتمد العلامة على قواعد إنتاج حديثة في ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام لبناء سلسلة صناعية متكاملة تشمل البحث والتطوير، التصميم، الإنتاج، التسويق، والخدمات.

تسريع النشاط العالمي وتحسين الخدمات

تتبنى OMODA&JAECOO مفهومًا أساسيًا يتمثل في “التركيز على العميل”، وتسعى لفهم وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة بدقة. من خلال إجراءات متعددة تشمل ابتكار نماذج الخدمة، تحسين العمليات، وزيادة كفاءة الخدمة، تلتزم العلامة بتحسين جودة الخدمة لضمان حصول العملاء على تجربة ممتازة.

التوسع في الشرق الأوسط وإنشاء مركز قطع الغيار

مع توسع أهمية السوق في الشرق الأوسط، تستعد OMODA&JAECOO لإطلاق أول مستودع إقليمي متكامل لقطع الغيار في الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن يعزز هذا المستودع قدرات توفير قطع الغيار وسرعة الاستجابة في المنطقة، مما يضمن حصول العملاء على الدعم الفني وقطع الغيار المطلوبة في الوقت المناسب، وهو تطور مبشر للمنطقة.

من أجل المستقبل

من الجدير بالذكر أن فرع العلامة في السعودية قد أنشأ مستودعًا لقطع الغيار في الدمام، يوفر 100% من الطلبات في غضون 48 ساعة فقط، مما يعزز رضا العملاء ويضمن تجربة سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط العلامة لإطلاق سيارة OMODA C7 العام المقبل، بتصميم خارج عن المألوف ويعزز مفهوم الكروس أوفر“Crossover”. كما تستوحي سيارة J5 تصميمها من الطبيعة، مما يلهم المستخدمين لاستكشاف الأماكن الخارجية. أما JAECOO 8، فهي مزودة بتقنيات دفع رباعي متقدمة تجعلها مثالية للطرق الوعرة، مما يجسد قوة وأناقة سيارات الطرقات الصعبة.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx