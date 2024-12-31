إنجاز كبير في المبيعات العالمية

تشهد OMODA & JAECOO نجاحاً قوياً، حيث بلغت مبيعاتها في نوفمبر 23,409 وحدة. ولسبعة أشهر متتالية، تجاوزت مبيعاتها الشهرية 20,000 وحدة. ومنذ إطلاق العلامة التجارية قبل 19 شهراً فقط، اقتربت المبيعات الإجمالية من 400,000 وحدة.

نجاحات الطرازات الرئيسية

في 8 نوفمبر، حصلت سيارة الطاقة الجديدة OMODA E5 على تقييم مزدوج بخمس نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) والبرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة (ANCAP)، مما يؤكد الأداء العالمي المتميز لسلامة المركبة. وفي 25 نوفمبر، ظهر الطراز J7 PHEV لأول مرة خلال حفل عشاء للمحررين في لندن، حيث جذب انتباه الحضور.

مراجعة لأحداث العلامة التجارية

في 12 نوفمبر، حققت OMODA&JAECOO تعاوناً متنوعاً مع علامة الأفلام العالمية “Wicked”، حيث صممت تغليفات مخصصة للسيارات وروّجت لأفلام إعلانية مشتركة.

التوسع في السوق العالمية

في 26 نوفمبر، تم إطلاق OMODA C5 في فيتنام، حيث حظيت بدعم من عدة قادة فيتناميين. وفي نفس الفترة، تم إطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية J6 في إندونيسيا.

وفي 1 نوفمبر، تم إعادة تصدير OMODA C5 من إندونيسيا إلى فيتنام بحضور وزير إندونيسي، حيث شهد حفل المغادرة، مما يعزز عملية توطين العلامة في جنوب شرق آسيا.

مجموعة طرازات OMODA&JAECOO تلمع عالمياً

في 8 نوفمبر، أعلنت Euro NCAP نتائج التقييم، حيث حصل الطراز الكهربائي النقي OMODA E5 على شهادة خمس نجوم عالمية، بنسبة تقييم تجاوزت 87%. كما منحه برنامج ANCAP أيضاً تصنيف خمس نجوم للسلامة، مما يعكس قوته المتميزة في مجال السلامة. يتميز OMODA E5 بكونه رائداً في فئته من حيث الأداء أثناء القيادة، حيث يبلغ مدى القيادة الكهربائية النقية 430 كم تحت ظروف التشغيل WLTP. كما يمكنه الشحن السريع من 30% إلى 80% في 27 دقيقة فقط.

في 25 نوفمبر، ظهرت OMODA&JAECOO لأول مرة خلال عشاء المحررين في لندن مع طرازها الهجين الفائق J7 PHEV، حيث لفتت انتباه وسائل الإعلام البريطانية بشكل كبير. يتميز نظامها الهجين الفائق (SHS) بدمجه الفعال بين مزايا HEV وEV. وفقاً لأحدث بيانات الاختبار، يصل مدى القيادة الكهربائية النقية إلى 125.2 كم بنسبة إنجاز تبلغ 139%، بينما يبلغ مدى القيادة مع الحفاظ على الشحن 1353 كم، ويبلغ استهلاك الوقود في وضع الشحن المستدام (CS Fuel Consumption) 3.3 لتر فقط.

وفي يناير القادم، سيتم إطلاق JAECOO J8 في السوق السعودية، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد تتميز بقدرات فائقة للقيادة على الطرق الوعرة.

تعاونات OMODA&JAECOO تعزز التقدم

في 12 نوفمبر، تعاونت OMODA&JAECOO مع الفيلم السحري الشهير Wicked، حيث تم تصميم تغليفات خاصة للسيارات مستوحاة من شخصيتي الفيلم “إلفابا” و”غليندا”. تضمنت التصاميم طراز OMODA E5 بإصدار Green Witch وطراز OMODA C5 بإصدار Pink Witch.

OMODA&JAECOO: “أكثر من مجرد سيارة”

استناداً إلى مفهوم «الفن في الحركة» ART IN MOTION، يجمع طراز OMODA C7 بين التصميم المميز والتكنولوجيا المتقدمة والجودة العالية، مما يجعله خياراً مثالياً لأولئك الذين يبحثون عن التميز ويقدرون جودة الحياة ويطمحون أن يكونوا في مقدمة التوجهات لأسلوب الحياة العصري.

أما طراز JAECOO J5، فهو يستلهم تصميمه من الطبيعة، حيث يعتمد مفهوم “أصل الطبيعة” ويجسد الجمال الطبيعي. من التصميم الخارجي القوي لجسم السيارة إلى الألوان الخارجية المستوحاة من الطبيعة، يدمج J5 العناصر الطبيعية في الألوان والخطوط، مما يمزج بشكل متقن بين جمال الطبيعة وتصميم السيارات.

يرجى إبداء الرأي من خلال الاستبيان السريع لعلامتي JAECOO و OMODA عبر الروابط أدناه:

OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx

JAECOO: https://nov.wjx.cn/vm/PxVOHhe.aspx